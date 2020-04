Diabète de type 2 : il y a moins dangereux que la dapagliflozine (Forxiga°)

En avril 2020, la dapagliflozine, un hypoglycémiant, est devenue disponible en France sous le nom de Forxiga°, et en association avec la metformine dans Xigduo°. Cependant, les essais cliniques et les données de pharmacovigilance montrent que la dapagliflozine est plus dangereuse qu'utile dans le diabète de type 2.

Un essai randomisé, en double aveugle, dapagliflozine versus placebo, a inclus plus de 17 000 patients ayant un diabète de type 2, dont la moitié ont été suivis pendant au moins 4 ans. Dans cet essai, la dapagliflozine n’a pas diminué la fréquence des complications cardiovasculaires du diabète, ni la mortalité. Les arrêts de traitement en raison d’événements indésirables ont été plus nombreux avec la dapagliflozine qu'avec le placebo... [Texte complet dans l'Application Prescrire]

©Prescrire 22 avril 2020

Pour aller plus loin :

"Diabète de type 2. Évaluation cardiovasculaire de la dapagliflozine : pas de progrès" (n° 432 page 769)

"Gliflozines (anti-SGLT2)" Interactions Médicamenteuses Prescrire

"Traitement hypoglycémiant du diabète de type 2 (suite). Deuxième partie. Choisir un hypoglycémiant après la metformine : dans l’incertitude, et selon les effets indésirables" (n° 374 pages 915-923)

"Diabète de type 2 : quand la glycémie remonte" Infos-Patients Prescrire

"Le diabète de type 2 et ses complications" Infos-Patients Prescrire



